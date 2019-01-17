Son Dakika Haberleri: Şırnak'la İlgili Olumsuz Paylaşımlarda Bulunan Öğretmene Soruşturma

Şırnak'la İlgili Olumsuz Paylaşımlarda Bulunan Öğretmene Soruşturma

1 saat önce

Şırnak'ta görev yapan İngilizce öğretmeni E.G. hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle idari soruşturma başlatıldı.

Şırnak'la İlgili Olumsuz Paylaşımlarda Bulunan Öğretmene Soruşturma, System.String[]
Şırnak'ta görev yapan İngilizce öğretmeni E.G. hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle idari soruşturma başlatıldı.

Şırnak kent merkezinde bir ortaokulda görev yapan E.G'nin, sosyal medya hesabından Şırnak'a yönelik olumsuz paylaşımları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Şırnak Valiliği, E.G hakkında idari soruşturma başlattı.

Öğretmen E.G'nin gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımları kaldırarak, hesabını dondurduğu öğrenildi.

Bu arada E.G de AA muhabirine, kentin sorunlarına dikkati çekmek isterken mesajının yanlış anlaşıldığını ifade ederek, herkesten özür dilediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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