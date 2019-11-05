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Şırnak-silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç

6 saat önce

Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araçŞırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş yürüme engelli lise öğrencisi Servet Munğan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç

Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş yürüme engelli lise öğrencisi Servet Munğan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi yürüme engelli Servet Munğan için okul Müdürü İsmail Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. İlçe kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği kampanyada Munğan'a akülü tekerlekli sandalye temin edildi. Kaymakam Işıktaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Barış Sağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Servet Munğan'ın akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Şırnak-silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç

Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:52 Kaynak: DHA
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