Şırnak-silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç
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Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araçŞırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş yürüme engelli lise öğrencisi Servet Munğan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:52 Kaynak: DHA
Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç
Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş yürüme engelli lise öğrencisi Servet Munğan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi yürüme engelli Servet Munğan için okul Müdürü İsmail Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. İlçe kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği kampanyada Munğan'a akülü tekerlekli sandalye temin edildi. Kaymakam Işıktaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Barış Sağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Servet Munğan'ın akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
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