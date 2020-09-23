Şırnak'ta 13 bin 426 öğrenci yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında 13 bin 426 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını açıklayan Vali Ali Hamza Pehlivan , Sürecin olumlu şekilde seyretmesiyle birlikte diğer öğrencilerimizi de okullarına kavuşturmayı arzu ediyoruz dedi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile birlikte Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Okula yeni başlayan öğrencilerle sohbet eden Vali Pehlivan, okullarda koronavirüse yönelik alınan önlemleri de inceledi.

Ziyareti sonrası açıklamada bulunan Vali Pehlivan, Yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar kapsamında okullarımızın tertibi, düzeni ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması, sınıfların hazırlanması hususunda arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma ortaya koyduk. Bu hafta itibariyle önceden alınan kararlar doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılı fiili olarak kısmen başlamış oldu. Çocuklarımızın okullarına kavuşabilmesi, bizim ve toplumumuzun sağlığı için sonuna kadar salgına olan mücadelemizi kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Burada bireysel sorumluluklarımız son derece önemli. İlimiz genelinde yaklaşık 165 bin öğrencimiz olmakla birlikte bu hafta itibariyle 13 bin 426 öğrencimiz ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda eğitim öğretime başlayacak. Tabii toplam öğrencimizin yaklaşık onda birini eğitim öğretime almış bulunuyoruz. İnşallah sürecin olumlu şekilde seyretmesiyle birlikte diğer öğrencilerimizi de okullarına kavuşturmayı arzu ediyoruz dedi.