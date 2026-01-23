Şırnak'ta 13 Yıl Süren Kan Davasına Barış Geldi - Son Dakika
Şırnak'ta 13 Yıl Süren Kan Davasına Barış Geldi

Şırnak'ta 13 Yıl Süren Kan Davasına Barış Geldi
23.01.2026 10:40
Silopi'deki Nayci ve Onuk aileleri arasındaki kan davası, TBMM'de sağlanan barışla sona erdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 13 yıldır devam eden kan davası, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sağlanan barışla sona erdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölgenin köklü ailelerinden Nayci ve Onuk aileleri arasında yaklaşık 13 yıl önce yaşanan elim olayın ardından başlayan kan davası, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın yoğun girişimleri ve öncülüğüyle barışla sona erdi. 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve her iki aileyi de derin acılara sürükleyen husumet, TBMM çatısı altında son buldu. Toplumsal barış ve huzurun tesisini her zaman öncelikliu olarak gördüğünü vurgulayan Milletvekili Arslan Tatar, taraflarla yürüttüğü uzun soluklu temaslar neticesinde Nayci ailesi adına Hacı Yusuf Nayci ile Onuk ailesi adına Hışyar Onuk'u TBMM'de bir araya getirdi. Buluşmada Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata da hazır bulundu.

Milletvekili Tatar, "Acılar üzerinden yeni acılar inşa etmek yerine kardeşliği büyütmeyi tercih ettik. Bu barış, yalnızca iki aile arasında değil, bölgemizin huzuru adına da atılmış çok kıymetli bir adımdır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Silopi, Şırnak, Son Dakika

