Şırnak'ta 160 bin öğrenci dersbaşı yaptı

2020 eğitim ve öğretim yılı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın ilk ders zilini çalması ile başladı.

Şırnak'ta, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının açılışı nedeniyle Orgeneral Edip Başer İlk ve Orta Okulu'nda tören düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire Başkanı Şerafettin Cankurt, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile çok sayıda davetlinin katımıyla yapılan törende, Vali Pehlivan'ın ders zili çalmasıyla kent genelindeki 655 okulda eğitim gören, 160 bin öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, Şırnak'ta eğitim alanında önemli yatırımların yapıldığını ifade ederek, terör örgütü mensuplarınca 2015- 2016 yıllarında hendek olaylarında yakıp yıktıkları 70 okulu onarıp, eğitime kazandırdıklarını söyledi. Vali Pehlivan, "2015-2016 yılında ilimizde, diğer il ve ilçelerde, bölgelerde olduğu gibi çukur ve barikat eylemlerinde okullarımız büyük zarar görmüştü. Bölücü terör örgütü maalesef okullarımıza da kast etmişti. Yıkılan ve harap edilen okullarımız vardı. Bu okullarımızın tamamının tadilatları, bakım ve onarımları gerçekleştirildi. 70'e yakın okulumuz bu anlamda onarımdan geçirildi. ve eğitim öğretime kavuşacak standartlara kavuştu. Bunun yanında TOKİ'nin marifetiyle 17 okulumuzun inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah yakın vadede, devam eden 41 inşaat tamamlanacak ve standartlarımız daha da yükselecek. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla eğitim öğretim ile ilgili yatırımlar gerçekten artarak devam ediyor. Bizde de düşen devletimiz tarafından sağlanan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek. Eğitim bilincini, eğitim öğretim kalitesini her geçen gün yukarılara taşımaktır" dedi.