Şırnak'ta 19 Şüpheli Tutuklandı

02.02.2026 14:17
Şırnak'ta JASAT tarafından yakalanan 46 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 46 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 26 Ocak-1Şubat'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 46 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

