Şırnak'ta 2 yılda 18 köye güneş enerjisiyle su hizmeti sağlandı - Son Dakika

Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi katkılarıyla 18 köyde 2.6 milyon lira maliyetle güneş enerji panelleriyle sondajlı su hizmeti veriliyor.

Valilik İl Özel İdaresi, köylerde sondaj yöntemiyle kurulan kuyu suyunun elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerji panelleri kurulması çalışmasını 2019-2020 yatırım programına dahil etti.

Programda, 2 yıl içerisinde aralarında merkeze bağlı Güneyçam, Kavuncu, Toptepe ve İkizce köyünün buluduğu 18 köyde güneş enerji sistemi panelleri yapıldı. Üretilen elektrik sayesinde su, sondajla köyün ana deposuna aktarılıyor.

Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde İdil Kaymakamı Refik Özsoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile İdil ilçesine bağlı Tepeönü köyünde yapılan güneş enerji paneli tesisini gezdi, İl Özel İdare yetkililerinden bilgi aldı.

Köylü yüklü müşterek elektrik faturalarından kurtarıldı

Vali Pehlivan, burada AA muhabirine, 18 köyde yapılan güneş enerjisi panelleriyle köylerin yüklü müşterek elektrik faturalarından kurtarıldığını, böylelikle köylere yıllarca kullanılacak tesisleri kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kent genelinde köylerin suyu sondaj yöntemiyle sağlandığını anımsatan Pehlivan, "Bu sorunu 2019-2020 yatırım programına aldık. 18 köyümüze solar paneller koyarak toplam 2.6 milyon lira yatırımla bu hizmeti sağladık" dedi.

Köylülerin hizmetten çok mutlu olduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Köydeki sondaj alanında, toplam 63 güneş paneli var. Bu panellerin her biri 270 vat gücünde, saatte 17 kilovat elektrik üretme kapasitesine sahip ve saniyede de 3 litre suyu su deposuna, terfi sistemine sağlama imkanına sahip. Güneş enerjisi yenilenebilir enerjiler içerisinde, özellikle de iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak önemli bir yer tutuyor. Şırnak'ta güneş enerjisinin kullanılması potansiyeli var. Bunu değerlendirmek de hepimize düşüyor. Bir yandan bu tür kamu yatırımlarıyla ortak kullanım giderlerini azaltmak bir yandan da özel yatırımlarla yine teşviklerden yararlanmak suretiyle bu tür tesislerin kurulması hem çevre hem milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından gerçekten büyük önem arz ediyor."

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı'na 16 köy için başvurduklarını bildiren Pehlivan, bunun yanında İl Özel İdare ve KÖYDES programlarına yeni köyleri ekleyerek, sayıyı artırmak istediklerini bildirdi.

Terfili su sağlayan 189 köy ve mezranın olduğunu anlatan Pehlivan, birkaç yıl içerisinde bütün köylere bu hizmeti sağlamak amacında olduklarını, böylelikle köylüleri masraftan kurtarmak istediklerini sözlerine ekledi.

Köylüler memnun

Düzova köyü muhtarı İsmail Demir de tesisin köyde kurulmasıyla köylülerin müşterek yüklü elektrik faturalarından kurtulduğunu aktararak, "Devletimizin bu yatırımı aynı zamanda nimettir. Bu sayede elektrik maliyetimiz kalktı. Daha önce elektrik faturası çok yüksek geliyordu." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Serdar Kanıt da daha önce ödenmeyen elektrik faturaları nedeniyle köyün 2-3 yıl su sıkıntısı çektiğini, yapılan hizmetlebu sorunun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Kanıt, "Köylüye sıfır maliyetle su hizmeti sağlanıyor. Gerçekten büyük bir hizmet, emeği geçen yetkililere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.