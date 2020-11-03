Şırnak'ta 28 bin 917 araç bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre Şırnak'ta 28 bin 917 aracın bulunduğu bildirildi.

2019 yılı eylül ayında toplam araç sayısı 29 bin 707 iken, 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında azalarak 28 bin 917 oldu. Şırnak'ta otomobil sayısı 2020 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 4 bin 538 oldu. Şırnak'taki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 4 bin 538 otomobil, bin 481 adet minibüs, 196 adet otobüs, 5 bin 229 adet kamyonet, 10 bin 697 adet kamyon, 2 bin 706 adet motosiklet, 3 bin 6 adet traktör ve bin 64 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

2020 yılı eylül ayında Şırnak'ta toplam 565 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 160 adet ile kamyon yer aldı. Kamyonu133 adet ile kamyonet, 99 adet ile otomobil, 73 adet ile motosiklet, 56 adet ile traktör, 35 adet ile minibüs, 7 adet ile otobüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar izledi.

2020 yılı eylül ayında Şırnak'ta188 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüs yer aldı.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820 oldu. - ŞIRNAK