Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 52 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta 52 Şüpheli Yakalandı, 12'si Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?