Şırnak'ta 53 Şüpheli Kaçakçılıktan Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 53 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir hafta içerisinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 20 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 2 sentetik ecza, 5 bong aparatı, gümrük kaçağı 56 bin 800 paket sigara, 12 bin 700 muhtelif ilaç, 23 cep telefonu, 22 elektronik sigara, 98 fişek, 2 uzun namlulu silah, 2 sahte ehliyet, 2 sahte nüfus cüzdanı, 17 bin 59 gözlük, telefon aksesuarı ve termos ele geçirildi.

Operasyonlarda, 53 şüpheliye adli işlem uygulandı.