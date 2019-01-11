Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Bağımlılık ve Gençlik" Konferansı

Şırnak'ta "Bağımlılık ve Gençlik" Konferansı

50 dakika önce

Şırnak'ta "Bağımlılık ve Gençlik" konferansı düzenlendi.

Şırnak'ta
Şırnak'ta "Bağımlılık ve Gençlik" konferansı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman sunum yaptı.

Her gün ülkede sigaraya bağlı sebeplerden 300 kişinin öldüğünü aktaran Karaman, "Her gün sigaradan kaynaklı 300 kişinin ölümü demek her gün Türkiye'de bir uçak düşüyor demek. Ben tabloya böyle bakıyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de konuşma yaptı.

Konferansa, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik ve kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Yeşilay, Şırnak, Güncel
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