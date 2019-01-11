Şırnak
'ta "Bağımlılık ve Gençlik" konferansı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünce Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, Uluslararası Yeşilay
Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman
sunum yaptı.
Her gün ülkede sigaraya bağlı sebeplerden 300 kişinin öldüğünü aktaran Karaman, "Her gün sigaradan kaynaklı 300 kişinin ölümü demek her gün Türkiye
'de bir uçak düşüyor demek. Ben tabloya böyle bakıyorum." dedi.
İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de konuşma yaptı.
Konferansa, AK Parti Şırnak Milletvekili
Rızgin Birlik ve kurum amirleri katıldı.