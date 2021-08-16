Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filminin ikincisine eylülde başlanacak - Son Dakika

Çekimleri Şırnak'ta yapılan "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filminin ikincisine eylül ayında başlanacak.

Filmin yapımcısı Bülent Durgun bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'ta çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Nuh'un Gemisi Cudi'de filmini çektiği için büyük onur duyduğunu söyledi.

Eylül ayında çekimlerine başlayacakları ikinci film için hazırlıkların son aşamaya geldiğini dile getiren Durgun, ilk filmden aldıkları deneyimleri ikinci filme aktaracaklarını ifade etti.

"Birinci filmde Nuh'un gemisinin oturduğu yer olarak kabul edilen yere yani Sefine Bölgesi'ne gidememiştik. İnşallah ikinci filmde o bölgede de filmi çekeceğiz." diyen Durgun, şunları kaydetti:

"Bu film birçok şeyin algısını değiştirdi. Birçok insan Şırnak'ı görmediği için ve basında gördüğü olumsuz şeylerle değerlendirdi. Bu film o algıyı da kırdı. Şırnak halkı bizi bağrına bastı ve filmi sahiplendi. Biz de Şırnak'ı sahiplendik. İnşallah amacımız Nuh'un Gemisi Cudi 2'den sonra da bir dizi hayata geçirmek ve onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Şırnak'ın artık sinema ve dizilere ev sahipliği yapmasıdır."

Filmin oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu da film yapımcısının Şırnak'ta uzun metrajlı film çekerek herkese örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Filmin bayramın 4. gününde yayınlandığı TRT 1'de iyi bir reyting yakaladığını aktaran Kalaycıoğlu, ikinci filmin daha iyi olacağına inandıklarını belirtti.

Filmin kentin tarihi ve turizmine büyük katkılar da sağlayacağını anlatan Kalaycıoğlu, "Şırnak'ın eskisi gibi olmadığını bütün oyuncularla burada görmüş olduk. Şükürler olsun burada artık terör yok ve yollar muhteşem bir şekilde açık ve insanlar sevgi ve saygı dolu." dedi.

Oyunculardan İskender Bağcılar ise Şırnak'ta çektikleri sinema filminin televizyonda iyi bir reyting yakaladığını ikinci filmde daha iyi bir reyting yakalayacaklarına inandığını belirtti.