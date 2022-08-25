Bu sırada Ökmen, tırda bulunan oğlu ve diğer bir kişi ile araçtan indi.

Kaynak: AA

Şırnak Devlet Hastanesi, Toros Dağları, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölgesinde otururken kayan tırın altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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