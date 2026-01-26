Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme, uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 19-25 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 506 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 21 sentetik ecza, 1 uyuşturucu aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet boş şarjör, 33 adet 36 kalibre fişek, 1 bıçak, 9 milimetre 61 adet fişek, 1 tabanca gövdesi, 1 şarjör, 147 bin adet kaçak sigara, 14 bin 734 adet kaçak ilaç, 12 bin 220 adet kaçak puro, 76 adet kaçak cep telefonu, 36 adet kaçak alkol, 8 litre kaçak alkol, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 5 bin 818 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 746 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27'sinin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK