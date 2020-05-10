Şırnak'ta kadınlara yönelik ödüllü

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına parti gönüllülerine yönelik ödüllü kitap okuma etkinliği düzenledi.

"AK kadınlar her koşulda okuyor" sloganıyla farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikte, en fazla kitabı okuyup dereceye giren kadınlara çeyrek altın, kitap ve hediye çeki verildi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan hem yetişkin hem de çocuk kategorisinde başlattıkları etkinlikte 307 kişinin katıldığını dereceye giren ilk 10 kişiyi ödüllendirdiklerini söyledi.



Bu sayede, kitap okuyan ebeveynin çocuklarına da örnek olduğunu belirten Atan, "Bu yarışmanın kaybedeni olmadı. Hem annelerimiz hem de çocuklarımız kazandı. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan şu günlerde bilgi haznelerini güçlendirdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu alışkanlarını devam etmesini diliyorum" dedi.

Etkinlikte ikinci olan Kumçatı beldesinden anne Hüsniye Güngör, kitap okuma etkinliğine katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kitap okumayı çok seviyorum." dedi.