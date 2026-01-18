Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde bazı eğitim kurumlarında pazartesi eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; özel kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 19 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malül, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu özel kreş, anaokulu ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.