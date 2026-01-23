Şırnak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Şırnak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Şırnak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
23.01.2026 10:50
Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu kapandı, havalimanındaki uçuşlar iptal edildi.

ŞIRNAK'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.

Kentte gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Yoğun yağış sonrası merkeze bağlı 5, Beytüşşebap ilçesinde 21, Uludere ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, Beytüşşebap ilçesinde ise 2 metreye ulaştığı bildirildi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri ise kent merkezinde buzlanma riskine karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak sürücü ve yayaların güvenliği için önlem aldı.

UÇUŞLAR İPTAL

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Pistte kar temizleme çalışmaları sürerken, bugün yapılması planlanan Ankara-Şırnak, Şırnak-Ankara, Sabiha Gökçen-Şırnak, Şırnak-Sabiha Gökçen, İstanbul-Şırnak ve Şırnak-İstanbul seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Şırnak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

SON DAKİKA: Şırnak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
