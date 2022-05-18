Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

18.05.2022 20:41

Şırnak'ta kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Şırnak'ta kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Güneyçam köyü kırsalındaki dağlık alanda kardeşi ile yabani ot toplayan Mustafa Zeyrek (66) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında 10 saatlik çalışmanın ardından Zeyrek'e ulaştı.

Durumu ağır olan Zeyrek'in vücudunda kırıklar tespit eden ekipler, burada ilk müdahaleyi yaptı.

Valiliğin talimatıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığından havalanan askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan Zeyrek, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
Kapadokya'da vadide yürürken ayağı burkulan turist hastaneye kaldırıldı Kapadokya'da vadide yürürken ayağı burkulan turist hastaneye kaldırıldı Darbedilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı Darbedilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:49 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:38:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement