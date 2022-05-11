Şırnak'ta kaybolan vatandaş bulundu - Son Dakika

Şırnak'ta kaybolan vatandaş bulundu

ŞIRNAK - Şırnak'ta 3 gündür haber alınamayan zihinsel engelli vatandaş, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşların hummalı çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Şırnak'ın Kumçatı beldesi Güneyce köyü Çiftekavak mezrasında Pazartesi gününden beri kayıp olan ve ekiplerin arama çalışması yürüttüğü zihinsel engelli 39 yaşındaki Mehmet Coşkun, ekipler tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Coşkun'un kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Mehmet Coşkun'u arama çalışmalarına katılan Nezir Bertan, "3 gün önce Mehmet Coşkun adında bir vatandaşımız kayboluştu. Allah'a şükürler olsun bugün 3 günlük aramadan sonra bulduk. Allah, devletimizden, milletimizden ve jandarmamızdan razı olsun. Yoğun bir çaba, uğraşla ve ilgiyle üzerinde durdular. Allah'a şükür Mehmet'i bulduk. Her arayışta 300- 500 kişi katıldı. Çok mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.