Şırnak'ta kış tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 2020-2021 yılı kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında 2020-2021 Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kış mevsiminde vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için kamu kurum ve kuruluşların müşterek gayretle çalışacaklarını belirten Vali Pehlivan, kış mevsiminde, trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, sürücülerin, yolcuların ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, eğitim, sağlık, yol ulaşım, elektrik, internet, telefon gibi hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için ilgili bütün kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alarak kış mevsimine hazırlandığını kaydetti.

İlgili kurum yetkililerinin sunum yaptığı toplantıda, kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği çalışmalara yönelik planlamalar ele alındı, yol güzergahlarının durumu ve riskli bölgelere ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, kurumların yürüteceği iş ve işlemlerle işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Toplantıya 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tunahan Efendioğlu, Vali Yardımcısı Faruk Doğru, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl AFAD Müdürü Mustafa Kınay, DEDAŞ İl Müdürü Tekin Türk ve Karayolları 95. Şube Şefi Enver Yüce katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, kaymakamlar, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de toplantıya video konferans yoluyla katılım sağladı.