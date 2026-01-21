Şırnak'ta Kışın Çocuklar İçin Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şırnak'ta Kışın Çocuklar İçin Etkinlikler Devam Ediyor

Şırnak\'ta Kışın Çocuklar İçin Etkinlikler Devam Ediyor
21.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak, kış şartlarına rağmen çocuklar için okuma ve sosyal etkinlikler düzenliyor.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kış mevsiminin soğuk ve karlı günlerine rağmen Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezinde (ÇOKİM) kalan çocuklar için etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

Çocukların her koşulda güvenli, verimli ve mutlu bir ortamda vakit geçirmelerini önemseyen İl Müdürlüğü, bu kapsamda hizmet binasında bulunan kütüphanede düzenlenen okuma etkinlikleriyle çocukların hem akademik gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kitap okuma alışkanlıklarını güçlendiriyor. Okuma saatlerinin yanı sıra sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyetlerle çocukların keyifli ve öğretici zaman geçirmeleri hedeflenirken, kış şartlarının oluşturduğu zorlu hava koşulları çocuklar için bir engel olmaktan çıkarılarak umut ve paylaşım ortamına dönüştürülüyor. Alanında uzman personel eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların sosyal gelişimleri desteklenirken, kendilerini değerli ve güvende hissetmeleri de ön planda tutuluyor.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların geleceğe umutla bakabilmeleri için her mevsim ve her şartta yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, çocukların hayatına dokunan çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Kışın Çocuklar İçin Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:59:56. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kışın Çocuklar İçin Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.