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Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı - Son Dakika

Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı

10.11.2021 13:52

Şırnak'ta tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve atmaca doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta tedavileri tamamlanan kızıl şahin ve atmaca doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yorgun, bitkin ve yaralı halde arazide bulunarak Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kuşların tedavisi tamamlandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahin ve atmacayı, Cudi Dağı Cebrail Kapısı mevkisinde doğaya saldı.

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar bölge ve şube müdürlüklerinin biyolojik çeşitlilik ve hayvanları koruma adına önemli çalışmalar yaptıklarını, aynı zamanda doğada bitkin ve yorgun düşen, yaralı haldeki hayvanları da rehabilite ettiklerini söyledi.

Cudi Dağı bölgesinde 50'ye yakın endemik bitkinin yanında hayvan türünün olduğunu kaydeden Pehlivan, bunları korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

3 kişiye 185 bin 818 lira ceza

Geçen yıl salınan 50 ceylanın bölgeye uyum sağladığını ve üremelerinin istedikleri seviyede olduğunu ifade eden Pehlivan, bu yıl 40 ceylanı daha doğaya bıraktıklarını bildirdi.

"Her defasında uyarıyoruz, bu hayvanları avlamak yasak. Yasağa uymayanlara gerekli cezai yaptırım uygulanıyor. Dün Uludere ilçesinde bir av yasağı tespit edildi ve 3 kişiye toplam 185 bin 818 lira ceza kesmek durumunda kalındı." diyen Pehlivan, yaptırımların biyolojik çeşitliliği koruma adına olduğunu ve vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Pehlivan, vatandaşlara doğaya sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, "Kesinlikle yasak olan hayvan türlerinin avlanmasını yapmayın ve yaptırmayın. Dışarıdan gelip yapmak isteyenleri de jandarma ve doğa koruma birimlerimize haber verin." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay da katıldı.

Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı
Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cudi Dağı, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıl şahin ve atmaca Cudi Dağı'nda doğaya salındı - Son Dakika


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