Şırnak'ta korona virüs önlemi için av yasağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta korona virüs önlemi için av yasağı - Son Dakika

Şırnak'ta korona virüs önlemi için av yasağı

7 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde Irak, İran ve Suriye'den göç ederek ilçe üzerinden geçen kanatlı hayvanların ve dağ keçilerinin hastalık taşıma riskine karşı kanatlı hayvan ve dağ keçisi avı yasaklandı.

Şırnak'ta korona virüs önlemi için av yasağı, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde Irak, İran ve Suriye'den göç ederek ilçe üzerinden geçen kanatlı hayvanların ve dağ keçilerinin hastalık taşıma riskine karşı kanatlı hayvan ve dağ keçisi avı yasaklandı.


Şenoba beldesinde belediye başkanı, muhtarlar, ihtiyar heyeti ve belde ileri gelenlerinin bir araya geldiği toplantıda, yeni tip korona virüsten korunmak amacıyla kanatlı hayvan ve yaban keçilerinin avlanması yasaklandı. Irak, İran ve Suriye'den göç eden kanatlı hayvanların ilçe üzerinden geçtiği belirtilen kararda, "Her bahar mevsiminde göç eden yaban hayvanları sıcak bölgelerden beldemiz ve çevresine göç etmektedir. Bu hayvanlar sınırımıza komşu Irak, İran ve Suriye ülkelerinden gelip göç eden hayvanlardır. Bu göç eden hayvanların bulaşıcı hastalık taşıma riski olduğundan Şenoba Belediye Başkanı, mahalle muhtarları ve köy ihtiyar heyetinin aldığı karar gereğince beldemiz sınırları içinde vatandaşların avlanmaları yasaklanmıştır" denildi.


Ay Yıldız Mahallesi Muhtarı Serdar Bulut, korona virüsün komşu ülkeler Irak ve İran sınırına dayandığını, bu tehlikeye karşı böyle bir önlem aldıklarını ifade etti.


Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Savaş Babat ise, Irak, İran ve Suriye'den yabani hayvanların bölgeye göç ettiklerini, bu ülkelerde korona virüs vakalarına rastlanıldığını, o ülkelerden bölgeye göç eden yaban hayvanlarının korona virüsü bulaştırma tehlikesine karşın belediye başkanı, ihtiyar heyeti ve muhtarların toplanıp böyle bir karar aldıklarını dile getirdi. - ŞIRNAK

Şırnak, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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