Şırnak'ta Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Şırnak Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.