Kopya çekerken yakalanan öğrencinin abileri dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmeni dövdüler - Son Dakika
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Kopya çekerken yakalanan öğrencinin abileri dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmeni dövdüler

10.11.2022 14:21

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ortaokulda öğretmen M.K., kopya çektiği gerekçesiyle okul idaresine gönderdiği öğrencinin ağabeyleri tarafından sınıfta darbedilirken okul koridorunda yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğretmen M.K. dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

OKULA GELİP ÖĞRETMENİ DÖVDÜLER

Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.'yi öğrencilerinin gözü önünde darbetti. Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı. Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı çıkarıldı.

Şırnak'ta öğrencinin ağabeyleri öğretmeni dövdü

GÖZALTINDA

Öğretmen M.K. kendisini darbeden Ş.B. ve A.B.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şırnak'ta öğrencinin ağabeyleri öğretmeni dövdü

"TALEBİMİZ TEHDİT VEYA ŞİDDETE HAPİS CEZASI ALMASIDIR"

Okulun önünde toplanan eğitimciler yaşanan şiddet olayını protesto etti. Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, şunları söyledi: "Bugün buraya dün yaşanan şiddet olayını ve faillerini kınamak şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtmek ve şiddet olaylarının son bulması, okulların ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması adına hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Talebimiz eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesi, eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve şiddet mağduru personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmasıdır. Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, bilakis şiddeti beslediği artık görülmelidir."

Kaynak: DHA
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Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kopya çekerken yakalanan öğrencinin abileri dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmeni dövdüler - Son Dakika

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