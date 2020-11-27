Şırnak'ta öğretmenler zeytin fidanı dikti - Son Dakika

Şırnak'ta öğretmenler, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Vakıfkent Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulu bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Dikimi yapılacak fidanlarla ilgili zeytinin, derin manalar içeren bir bitki olduğunu dile getiren Pehlivan, " Zeytin, hayatı, bolluğu, bereketi temsil eder ve bu coğrafyada özellikle de Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturduğunun da delili olarak kabul edilir. Zeytin, bu bölgede en güzel yetişen bitkilerden biridir. Böylesine anlamlı bir türün seçilmesinden dolayı hem İl Milli Eğitim Müdürümüzü hem de öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Pehlivan, fidan dikimine vesile olan öğretmenleri tebrik etti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz toplumumuzda, ülkemizde ve bütün dünyada iyilik namına birçok şeye öncülük ve rehberlik eden, ülkelerin, ulusların kalkınmasında, gelişmesinde çok büyük paya sahip olan kıymetlerimiz ve değerlerimizdir. Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri faaliyetler de bizler için mutluluk ve memnuniyet kaynağıdır. Dikilen bu fidanların, zeytin ağaçlarının inşallah boylanmasını ve burada bulunan okullarımızın, eğitim kurumlarımızın içinde bir faaliyet alanı teşkil etmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından, Vali Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihat Karakaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazar Şener, diğer protokol üyeleri ve öğretmenler, diktikleri zeytin fidanlarına can suyu verdi.

İl genelinde bin 500 zeytin fidanı dikileceği öğrenildi.