Şırnak'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

20.05.2022 20:37

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, silahlı saldırıda1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, silahlı saldırıda1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonun yakınında plakası ve sürücü öğrenilemeyen araçtan ateş açılması sonucu Nizamettin Kalkan ile Asım Demir yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı, oto galerici Nizamettin Kalkan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şırnak'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şırnak'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şırnak'ta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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