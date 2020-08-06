Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 6 kukumav kuşu doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şırnak'ta arazide bulunan 6 kukumav kuşu yavrusu, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Yaklaşık bir ay önce önce arazide vatandaşlarca sahipsiz bulunan, ardından Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen 6 kukumav kuşunun tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuşlar, Şırnak- Siirt kara yolunun 10. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde vatandaşlar tarafından kendilerine teslim edilen 9 kukumav kuşundan 6'sının tedavilerinin ardından doğaya bırakıldığını, diğer yaralı 3 kuşun ise müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Kalay, "Vatandaşlarımızdan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını bize ulaştırmalarını, imkanları yoksa telefonla bildirmelerini istiyoruz. Yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." ifadelerini kullandı.