Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 14 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 14 kişiden 1'i tutuklandı.


Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. 6-112 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 10 şüphelinin serbest bırakıldığı, 3 şüpheli ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi. - ŞIRNAK

Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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