Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

23.05.2022 11:53
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 28,3 gram metamfetamin, 16,27 gram eroin, 2,35 gram esrar, gümrük kaçağı 17 bin 660 paket sigara, 77 gözlük, 53 çift ayakkabı, 16 cep telefonu ile sahte 100 dolar ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 14'ü asayiş, 13'ü kaçakçılık ve 4'ü resmi belgede sahtecilik olmak üzere 31 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı
Kaynak: AA

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