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Şırnak'taki terör operasyonu

1 saat önce

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bugün düzenlenecek konser programını, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması nedeniyle iptal etti.

Şırnak'taki terör operasyonu, System.String[]

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bugün düzenlenecek konser programını, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması nedeniyle iptal etti.

Valilikten yapılan duyuruda, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı anımsatıldı.

Olayın üzüntüsünün yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bu akşam saat 20.00'de Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan '1. Sivas Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri', Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ertelenmiştir."

Şırnak, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:46 Kaynak: AA
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