Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylem, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz'ın da aralarında bulunduğu bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemeye rağmen HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Şırnaklı kadınların 11'inci haftadaki eylemi, yine HDP'liler tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz da kadınların geçiş güzergahında bekledi. Kadınlar, HDP'li vekillerin yanından geçerek il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.'PİKNİK BAHANESİYLE KANDIRIP GÖTÜRDÜLER'Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek, "Ben oğlumun okuyacağını, öğretmen olacağını, müdür olacağını düşünüyordum. Çocuğumu kandırıp kaçırdılar. Oğlum gelmeden buradan ayrılmayacağım. Her Perşembe burada olacağım. Burayı bırakmayacağım. Oğlumun davasını veriyorum. Oğlumu büyütüp bu yaşa getirdim, öğretmen olacağını düşünürken kandırıp kaçırdılar. Benim oğlum küçüktü. Piknik bahanesiyle kandırıp götürdüler. Bana bunu yapmaya ne hakları vardı" dedi.

Şehit yakını Halime Fidan da bu mücadelenin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, "Biz kardeşlerimizin zorla alınıp dağa kaçırılıp, işkence edilmesine karşıyız. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Biz bugün burada annelerimize destek veriyoruz. Terör örgütünden kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Ben buradan PKK terör örgütüne sesleniyorum. Ağabeylerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Siz hangi hakla kardeşlerimizi alıp onlara işkence ediyorsunuz. Onları kendiniz için çalıştırıyorsunuz. Siz zorla hiçbir hak elde edemezsiniz. Kahrolsun, sizi lanetliyorum" diye konuştu.