Son dakika! Kadınlar evsel atıkları oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüştürüyor - Son Dakika

Son dakika! Kadınlar evsel atıkları oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüştürüyor

27.03.2021 10:59

Son dakika haberlerine göre EKREM PAYAN/MUHAMMED ŞAMİL ALİAĞAOĞLU - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyer kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evsel atıklardan oyuncak, ev ve süs eşyası yapıyor.

EKREM PAYAN/MUHAMMED ŞAMİL ALİAĞAOĞLU - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyer kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evsel atıklardan oyuncak, ev ve süs eşyası yapıyor.

Kursiyerlere el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini satarak gelir elde etme imkanı sunan ADEM sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Merkezde 150 kursiyer kadın, Kovid-19 sürecinde atık malzemelerden yaklaşık 1500 oyuncak, ev ve süs eşyası üretti.

Yapılan ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınlar, gelen siparişlere göre de üretim yaparak gelir elde ediyor.

ADEM İlçe Koordinatörü Aylin Ökten, AA muhabirine, salgın sürecinde evde kalan kadınları merkezde buluşturarak meslek öğrettiklerini, kadınların aldıkları sertifika ile üretim yerlerinde iş sahibi olduklarını söyledi.

Kadınların üretimine, eğitimine öncelik verdiklerini aktaran Ökten, bunun toplumun ilerlemesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Kadını iyi eğitilmemiş bir toplumun çocuklarının da iyi eğitilemeyeceğini dile getiren Ökten, merkezde bu vizyonla hareket ettiklerini kaydetti.

El sanatları, kilim, okuma yazma, geri dönüşüm gibi kurslarının bulunduğunu anlatan Ökten, "Ayrıca geri dönüşüm konusunda kadınlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu konudaki yol haritamızın vizyonunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nden alıyoruz." diye konuştu.

Ökten, amaçlarının çevreye duyarlılığın oluşması ve kadınların çocuklarıyla küçük de olsa aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda atık malzemelerle hazırlanan binlerce aksesuar ve ev malzemelerin satışının yapıldığını aktaran Ökten, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız böylelikle hem kendilerini geliştiriyorlar hem de ticari anlamda gelir sağlamış oluyor. Bundan yola çıkarak iş yeri açan kadınlarımız oldu. Biz de buna ön ayak olmuşsak ne mutlu bize. Bu projeyi devam ettirerek kadınlara kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmeyi amaçlıyoruz."

"İş yeri açan kursiyerlerimiz oldu"

Usta öğretici Canan Mungan da kursiyerleri beceri durumlarına göre kurslara tabi tuttuklarını söyledi.

Salgın döneminde kadınların evlerinde çok sıkıldığını anlatan Mungan, "Buraya gelerek biraz nefes alıyorlar. Çok sıcak bir ortamımız var. Kurs sonunda aldıkları sertifika sayesinde işlerini kurma şansını elde ediyorlar. İş yeri açan kursiyerlerimiz oldu. Aynı zamanda tekstil atölyelerinde çalışanlar var." ifadelerini kullandı.

Kadınların çocuklarıyla beraber geldiğini aktaran Mungan, çocukların merkezde okul öncesi eğitimini alırken annelerin de kurslardan faydalandığını dile getirdi.

Kursiyer Ayşegül Urtekin ise "Salgın nedeniyle evde çok sıkıldık. 4 ay önce başladığım kursta nefes aldım. Yaptığım ürünlerle aile bütçesine katkı sağladım." dedi.

Son dakika! Kadınlar evsel atıkları oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüştürüyor
Son dakika! Kadınlar evsel atıkları oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüştürüyor
Son dakika! Kadınlar evsel atıkları oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüştürüyor
Son dakika! Kadınlar evsel atıkları oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüştürüyor

Hisarcık, Silopi, Şırnak, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kadınlar evsel atıkları oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüştürüyor - Son Dakika


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