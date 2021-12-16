Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı olduğu iddia edilen Emre Abay'ın şirketine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yaklaşık 30 milyon TL'lik ihale verildiği öne sürülmüştü. Önder, haberlerde adı geçen kişiyi tanımadığını belirterek ailesinden kimsenin hiçbir belediyeyle ihale gibi ilişkiler içerisine girmediğini belirtti.
İddiaları yazılı açıklama ile yalanlayan Sırrı Süreyya Önder, "2 günden beri bazı örgütlü troll hesaplardan, damadımın İstanbul Belediyesi'nden ihale aldığı yazılmaktadır. Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur" ifadelerini kullandı.
"Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur" diyen Önder, şöyle devam etti: "Belediye ya da kamu kaynaklarından haksız bir tek kuruşa tenezzül etmek büyük alçaklıktır. Bunu sosyal medyada yayan tüm hesaplar için hukuki girişimleri yarın itibariyle başlatacağımın bilinmesini isterim."
Son Dakika › Güncel › Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika