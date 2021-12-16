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Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi

16.12.2021 00:23

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, damadının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 30 milyon TL'lik ihale aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Önder, "Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur. Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb. ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur" şeklinde açıklama yaparak hukuki süreç başlatacağını dile getirdi.

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı olduğu iddia edilen Emre Abay'ın şirketine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yaklaşık 30 milyon TL'lik ihale verildiği öne sürülmüştü. Önder, haberlerde adı geçen kişiyi tanımadığını belirterek ailesinden kimsenin hiçbir belediyeyle ihale gibi ilişkiler içerisine girmediğini belirtti.

"ADI GEÇEN ŞAHISLA İLİŞKİM YOKTUR"

İddiaları yazılı açıklama ile yalanlayan Sırrı Süreyya Önder, "2 günden beri bazı örgütlü troll hesaplardan, damadımın İstanbul Belediyesi'nden ihale aldığı yazılmaktadır. Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ GİRİŞİMLERİ YARIN İTİBARİYLE BAŞLATACAĞIM"

"Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur" diyen Önder, şöyle devam etti: "Belediye ya da kamu kaynaklarından haksız bir tek kuruşa tenezzül etmek büyük alçaklıktır. Bunu sosyal medyada yayan tüm hesaplar için hukuki girişimleri yarın itibariyle başlatacağımın bilinmesini isterim."

Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder, damadının İBB'den ihale aldığı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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