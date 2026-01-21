Sisi'den Gazze Ateşkesine Destek - Son Dakika
Sisi'den Gazze Ateşkesine Destek

21.01.2026 20:20
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan "Barış Kurulu"nda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hem bölgesel hem de küresel olarak barışı sağlayabilecek her türlü çabayı destekliyoruz." dedi.

Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump'ın Gazze Planı'nın ikinci aşamasını duyurduğunu hatırlatan Sisi, söz konusu sürecin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu planın ilerlemesi ve uygulanması çok önemli. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sisi, Mısır'ın planın başarıya ulaşması için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.

Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan "Barış Kurulu"nda yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Sisi, "Hem bölgesel hem de küresel olarak barışı sağlayabilecek her türlü çabayı destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sisi, Trump'ın görevdeki ilk döneminde Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (GERD) konusunda "büyük çaba" gösterdiğini vurgulayarak, "O dönemde bu anlaşmanın sonuçlanması için elinizden gelen her şeyi yaptınız." dedi.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

