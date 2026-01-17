Sisi ve Trump'tan Hedasi Barajı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sisi ve Trump'tan Hedasi Barajı Mesajı

17.01.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın Hedasi Barajı konusundaki arabuluculuk çabalarını destekliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır ile Etiyopya arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı konusundaki çabalarını desteklediğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından, ABD Başkanı Trump'ın, Hedasi Barajı konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Mısır'a iletmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Sisi, Trump'ın mesajı ile bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın temellerinin güçlendirilmesi için sarf ettiği takdire şayan çabalardan övgüyle söz etti.

Trump'ın, Nil Nehri meselesinin Mısır açısından taşıdığı hayati öneme gösterdiği ilgiyi takdir ettiğini belirten Sisi, ülkesinin hiçbir tarafa zarar vermeden ortak çıkarların sağlanması hedefiyle Nil Havzası ülkeleriyle ciddi ve yapıcı işbirliğine önem vermesine dikkati çekti.

Sisi, Trump'a bir mesaj göndererek takdir ve teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.

Kahire'nin durumu ve su güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerini belirttiği mesajda Sisi, "Ülkesinin, Trump'ın çabalarını desteklediğini ve önümüzdeki dönemde kendisiyle yakın işbirliği içinde çalışmayı temenni ettiğini" belirttiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektubu paylaşmıştı.

Trump, "Nil Nehri'nin suyunun paylaşımı sorununu temelden ve sonsuza kadar çözmek için Mısır ve Etiyopya arasında ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajı doldurmakta ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Enerji, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi ve Trump'tan Hedasi Barajı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:44:07. #7.11#
SON DAKİKA: Sisi ve Trump'tan Hedasi Barajı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.