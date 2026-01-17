Sisi ve Trump'tan Hedasi Barajı Mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır ile Etiyopya arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi (Rönesans) Barajı konusundaki çabalarını desteklediğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından, ABD Başkanı Trump'ın, Hedasi Barajı konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Mısır'a iletmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Sisi, Trump'ın mesajı ile bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın temellerinin güçlendirilmesi için sarf ettiği takdire şayan çabalardan övgüyle söz etti.

Trump'ın, Nil Nehri meselesinin Mısır açısından taşıdığı hayati öneme gösterdiği ilgiyi takdir ettiğini belirten Sisi, ülkesinin hiçbir tarafa zarar vermeden ortak çıkarların sağlanması hedefiyle Nil Havzası ülkeleriyle ciddi ve yapıcı işbirliğine önem vermesine dikkati çekti.

Sisi, Trump'a bir mesaj göndererek takdir ve teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.

Kahire'nin durumu ve su güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerini belirttiği mesajda Sisi, "Ülkesinin, Trump'ın çabalarını desteklediğini ve önümüzdeki dönemde kendisiyle yakın işbirliği içinde çalışmayı temenni ettiğini" belirttiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektubu paylaşmıştı.

Trump, "Nil Nehri'nin suyunun paylaşımı sorununu temelden ve sonsuza kadar çözmek için Mısır ve Etiyopya arasında ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajı doldurmakta ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.