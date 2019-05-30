Son Dakika Haberleri: Şişli'de 2 gündür haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu
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Şişli'de 2 gündür haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu

1 saat önce

ŞİŞLİ'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu.

Şişli'de 2 gündür haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu, System.String[]
ŞİŞLİ'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi evinde ölü bulundu.
Oturduğu evde yalnız yaşayan elektrikçi Mehmet Eroğlu'nun 2 gün boyunca çalıştığı dükkanı açmaması nedeniyle şüphelen esnaf arkadaşları öğle saatlerinde Eroğlu'nun Fulya Mahallesi Belen Sokaktaki evine geldi. Zile basan arkadaşları kapının açılmaması üzerine Eroğlu'nu cep telefonuyla aradı. İçeriden telefonun zil sesini duyan arkadaşları şüphelenerek, durumu polis ve sağlık ediplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye tarafından kapının açılmasının ardından polis Mehmet Eroğlu'nu yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanmayan Eroğlu'nun cesedi, cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:48 Kaynak: DHA
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