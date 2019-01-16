Son Dakika Haberleri: Şişli'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üstüne Devrildi

Şişli'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üstüne Devrildi

56 dakika önce

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Şişli'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üstüne Devrildi, System.String[]
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, il genelinde fırtına da etkili olmaya başladı. Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında aydınlatma direği şiddetli rüzgarın etkisiyle lüks bir otomobilin üzerine devrildi. 

 

OLAY YERİNE POLİS VE TEDAŞ EKİPLERİ GELDİ

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TEDAŞ'a bağlı ekipler geldi. Lüks otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği kaldırılırken, otomobilin sahibi de aracını bulunduğu yerden kaldırdı. 

 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Teşvikiye, İstanbul, Güncel
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