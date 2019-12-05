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Şişli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada Libyalı bir kişi yaralandı.

Şişli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada Libyalı bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Babil Sokak'ta, Libyalı Osman Z. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Osman Z.'yi bacağından bıçakla yaraladı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken Osman Z, sokakta bulunan bir markete sığınarak yardım istedi.

Market sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osman Z, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İnönü mahallesi, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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