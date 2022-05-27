Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Fulya'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 3 ceset bulundu. Cansız bedenlerden birinin kadın, ikisininse erkek olduğu öğrenildi.

SİLAH SESİ DUYULMUŞ

Bina önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamazken; mahallede yaşayan vatandaşlar evden silah sesleri duyduklarını ifade etti.

ESKİ SEVGİLİSİ İLE YANINDAKİ ERKEĞİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Olaya ilişkin ilk bilgiler ise gün yüzüne çıkmaya başladı. Sabah saatlerinde kapıyı çalan silahlı bir şahsın, evde yaşayan eski kız arkadaşı ile yeni sevgilisi olduğu öne sürülen genci öldürüp intihar ettiği öğrenildi.