İstanbul Fulya'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 3 ceset bulundu. Cansız bedenlerden birinin kadın, ikisininse erkek olduğu öğrenildi.
Bina önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamazken; mahallede yaşayan vatandaşlar evden silah sesleri duyduklarını ifade etti.
Olaya ilişkin ilk bilgiler ise gün yüzüne çıkmaya başladı. Sabah saatlerinde kapıyı çalan silahlı bir şahsın, evde yaşayan eski kız arkadaşı ile yeni sevgilisi olduğu öne sürülen genci öldürüp intihar ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu - Son Dakika