Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu

27.05.2022 10:33

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yaparken, ölen kişilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Fulya'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 3 ceset bulundu. Cansız bedenlerden birinin kadın, ikisininse erkek olduğu öğrenildi.

SİLAH SESİ DUYULMUŞ

Bina önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamazken; mahallede yaşayan vatandaşlar evden silah sesleri duyduklarını ifade etti.

Son dakika: İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! Evi ablukaya alan ekipler inceleme yapıyor

ESKİ SEVGİLİSİ İLE YANINDAKİ ERKEĞİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Olaya ilişkin ilk bilgiler ise gün yüzüne çıkmaya başladı. Sabah saatlerinde kapıyı çalan silahlı bir şahsın, evde yaşayan eski kız arkadaşı ile yeni sevgilisi olduğu öne sürülen genci öldürüp intihar ettiği öğrenildi.

Son dakika: İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! Evi ablukaya alan ekipler inceleme yapıyor
Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu
Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu
YORUMLAR
500
BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMADA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 28 zanlısı adliyede İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 28 zanlısı adliyede
Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:01 27 Mayıs'ta gram altın 977 liradan alıcı buluyor
10:58 Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
10:48 Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı
10:39 27 Mayıs'ta dolar 16,39 seviyelerinde alıcı buluyor
10:33 Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu
10:24 Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
10:19 Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın estetikli halini görenler şaştı kaldı!
10:11 Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 11:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement