Şişli'de Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı

27.01.2026 16:36
Şişli'de çöp konteynerinde parçalanmış kadın cesedi bulundu, iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler D.A.U.T. ile G.A.K, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan tutuklama, diğer şüpheli E.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin olay günü maktul Durdona Khakımova'yı Fatih'ten Ümraniye'ye götürdükleri, burada bir ikamette bıçaklayarak öldürdükleri, ardından maktulün üzerinde bulunan kolye, küpe ve bileklik gibi ziynet eşyalarını aldıkları belirtildi.

Şüphelilerin cesedi parçalara ayırarak bavullara koydukları, taksiyle Şişli'ye geçerek ceset parçalarını çöp konteynerlerine attıkları, ardından tekrar Fatih'e döndükleri kaydedilen yazıda, şüphelilerin daha sonra İstanbul Havalimanı'na giderek Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları ancak emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alındıkları aktarıldı.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu ve tutuklama nedenlerinin oluştuğu ifade edildi.

Hakimlik, şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K.'nın tutuklanmasına, E.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Olay

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'yı Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

Cinayete ilişkin detaylar

Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı belirlenmişti.

Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K.'nın yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K.'nın de bu nedenle yakalandığı öğrenilmişti.

Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T.'nin olduğu, bir süre sonra da G.A.K.'nın da geldiği tespit edilmişti.

Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etmişti.

Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

