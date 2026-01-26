Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Parçalara Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Parçalara Ayrıldı

26.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova, cinayet zanlısı D.A.U.T. tarafından 4 bıçak darbesiyle öldürüldü.

ŞİŞLİ'de çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (36) cinayetine ilişkin şüpheli D.A.U.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Khokimova ile TikTok'ta tanıştığı belirlenen şüphelinin, cinayeti işledikten sonra arkadaşı G.A.K.'yı arayarak yardım istediği, Khokimova'yı sırtından 4 kez bıçakladığını, ardından cesedi parçalara ayırıp valize yerleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Olay, 24 Ocak'ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının sevgilisi olduğu öğrenilen D.A.U.T.'nin cinayeti işlediğini, G.A.K.'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

SIRTINA 4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadeleri ortaya çıktı. 3 yıl önce Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Durdona Khokimova ile yaklaşık bir yıl önce TikTok'ta tanıştığını söyleyen katil zanlısı D.A.U.T.'nin, 3 ay önce İstanbul'a geldiği ve cinayetin işlendiği Ümraniye'deki eve 10 gün önce taşındığı belirtildi. D.A.U.T.'nin ifadesinde, Khokimova ile gönül ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını, ardından Khokimova'yı sırtından 4 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha sonra G.A.K. ile birlikte cesedi parçalara ayırarak önce poşete, ardından bavula koyduklarını ve taksiyle Şişli'ye götürdüklerini anlattığı belirtildi. Şüphelilerin, 4 parçaya ayırdıkları cesedi Şişli'de farklı çöp kutularına bıraktıkları belirlendi.

'KASABA GİDİYORUM' DEMİŞ

Cinayetin ardından gözaltına alınan üçüncü şüpheli E.K.'nın, Durdona Khokimova ile aile dostu olduğu, olay günü evden çıkarken ise "Kasaba gidiyorum" dediği öğrenildi. E.K.'nın bu nedenle gözaltına alındığı ve cinayetle bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Cinayeti işlediği belirtilen D.A.U.T., ona yardım ettiği öğrenilen G.A.K. ile diğer şüpheli E.K.'nın Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Özbekistan, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Parçalara Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:16:28. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Parçalara Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.