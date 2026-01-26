Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Parçalara Ayrıldı

ŞİŞLİ'de çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (36) cinayetine ilişkin şüpheli D.A.U.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Khokimova ile TikTok'ta tanıştığı belirlenen şüphelinin, cinayeti işledikten sonra arkadaşı G.A.K.'yı arayarak yardım istediği, Khokimova'yı sırtından 4 kez bıçakladığını, ardından cesedi parçalara ayırıp valize yerleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Olay, 24 Ocak'ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının sevgilisi olduğu öğrenilen D.A.U.T.'nin cinayeti işlediğini, G.A.K.'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

SIRTINA 4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadeleri ortaya çıktı. 3 yıl önce Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Durdona Khokimova ile yaklaşık bir yıl önce TikTok'ta tanıştığını söyleyen katil zanlısı D.A.U.T.'nin, 3 ay önce İstanbul'a geldiği ve cinayetin işlendiği Ümraniye'deki eve 10 gün önce taşındığı belirtildi. D.A.U.T.'nin ifadesinde, Khokimova ile gönül ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını, ardından Khokimova'yı sırtından 4 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha sonra G.A.K. ile birlikte cesedi parçalara ayırarak önce poşete, ardından bavula koyduklarını ve taksiyle Şişli'ye götürdüklerini anlattığı belirtildi. Şüphelilerin, 4 parçaya ayırdıkları cesedi Şişli'de farklı çöp kutularına bıraktıkları belirlendi.

'KASABA GİDİYORUM' DEMİŞ

Cinayetin ardından gözaltına alınan üçüncü şüpheli E.K.'nın, Durdona Khokimova ile aile dostu olduğu, olay günü evden çıkarken ise "Kasaba gidiyorum" dediği öğrenildi. E.K.'nın bu nedenle gözaltına alındığı ve cinayetle bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Cinayeti işlediği belirtilen D.A.U.T., ona yardım ettiği öğrenilen G.A.K. ile diğer şüpheli E.K.'nın Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.