Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika

Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

7 saat önce

Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, son anda temizlik işçileri tarafından fark edildi.

Şişli'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu, System.String[]

Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, son anda temizlik işçileri tarafından fark edildi.


Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta yaşandı. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde sokakları dolaşarak çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Yavukuş Sokak'a gelen ekipler, burada bulunan çöp konteynerini de araca boşaltarak hareket etti. Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etmeye başladı. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konulara çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.


Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'te Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Yeni doğmuş bebek göbek bağının kesilmesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeği çöp konteynerine kimin attığını araştırıyor. - İSTANBUL

Şişli Belediyesi, Sabah, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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