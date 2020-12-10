Son dakika... Şişli'de dehşete düşüren olay: Ölümden saniyeler ile kurtuldu - Son Dakika

Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Dehşet dakikaların yaşandığı olayda bir kadın ölümden saniyeler ile kurtuldu. Kadının saniyeler ile kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ergenekon Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir elektrik direği bir anda yan yattı. Direk park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Dehşet dakikalarının yaşandığı olayda otomobilin seyir halinde olmaması olası bir faciayı önledi. Diğer taraftan olayda otomobilin yolcu koltuğundan inen bir kadın saniyeler ile ölümden döndü. Kadının arabanın sileceğinde bulunan bir notu aldıktan hemen sonra direğe hafif dokunduğu ve ardından direğin devrildiği görüldü.

Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerini kurdele ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.

Öte yandan kadının ölümden saniyeler ile kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının yolcu koltuğundan inip, silecekteki notu aldıktan sonra direğe dokunması ile birlikte hemen devrildiği görüldü.

(Murat Horoz/İHA)