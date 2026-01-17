Şişli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şişli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şişli\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
17.01.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobile çarpıp bariyerlere vurarak hayatını kaybetti.

Şişli'de seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir otomobile ardından bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza 20.30 sıralarında Şişli D-100 Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolun orta şeridinde ilerleyen S.K. yönetimindeki 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca, 34 NYK 765 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybeden S.B. çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan S.B. hızla bariyerlere de vurdu. Kaza sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken S.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre çarpma anında S.B.'nin kaskının kafasından çıktığı ve başını bariyerlere vurarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu. Trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü S.K.'yi ifadesini almak üzere karakola götürürken hayatını kaybeden S.B.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası trafik normale döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şişli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 01:56:11. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.