Son Dakika Haberleri: Şişli'de Motosiklet Önüne Çıkan Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Şişli'de Motosiklet Önüne Çıkan Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

33 dakika önce

ŞİŞLİ'de, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin, ara yoldan önüne çıkan lüks bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Şişli'de Motosiklet Önüne Çıkan Otomobile Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
ŞİŞLİ'de, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin, ara yoldan önüne çıkan lüks bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında Paşa Mahallesi Avukat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen Faruk Üstündağ'ın kullandığı 34 RH 2041 plakalı motosiklet, ara yoldan bir anda önüne çıkan Emre Ateş'in kullandığı 34 TM 2074 plakalı lüks otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Üstündağ yaralandı. 

 

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Üstündağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken Üstündağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:01 Kaynak: DHA

Emre Ateş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Ferhat Göçer, Klip Çekiminde Kaza Geçirdi! Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil! İYİ Parti Resmi Twitter Hesabı Bakan Akar'ın Sözlerine Esprili Bir Dille Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 23:34:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de Motosiklet Önüne Çıkan Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]