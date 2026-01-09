Şişli'de Pazar Denetimleri Başladı - Son Dakika
Şişli'de Pazar Denetimleri Başladı

09.01.2026 12:29
Zabıta ekipleri, haksız fiyat artışlarına karşı semt pazarlarında denetim yaptı.

Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçmek amacıyla pazar yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla semt pazarlarına ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerine yeni yılda da devam etti.

Ekipler, Yayla Mahallesi Cinderesi Sokak'ta kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler tarafından fiyatlar tek tek incelerken, tezgahlardaki ürünlerin etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Ayrıca tartı aletlerinin doğru ve ayarlı çalışıp çalışmadığını inceleyen zabıta ekipleri, terazilerin alışveriş yapan vatandaşların rahatlıkla görebileceği şekilde konumlandırılması doğrultusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulundu.

Hijyen kurallarına ilişkin denetimlerde ise ürünlerin temizliği ve satış koşulları kontrol edilirken, tezgah ve ürünlerin belirlenen alanların dışına taşmaması konusunda da pazarcılar bilgilendirildi, yaya geçişlerini engelleyen ve işgale neden olan unsurlara müdahale edildi.

Öte yandan, pazar giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen kontrol terazileri sayesinde, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kilosunu yeniden tartarak kontrol etmeleri sağlandı.

Kaynak: AA

