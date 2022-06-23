Son Dakika | Şişli'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Şişli'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

23.06.2022 20:22

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin Sertçelik ile kayınpederi Mahir Sertçelik arasında tartışma çıktı.

Husumetli ve akraba oldukları belirtilen bu kişilerden Ersin Sertçelik'in, tartışmanın ardından araçla çarparak yere düşürdüğü kayınpederine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aynı araçla kaçtığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mahir Sertçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, katil zanlısı Ersin Sertçelik'i silahıyla birlikte gözaltına aldı.

Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şişli Belediyesinden açıklama

Şişli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün mesai sonrası, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelden Mahir Sertçelik'in, aynı müdürlükte görevli akrabası Ersin Sertçelik'in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız Mahir Sertçelik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Zanlı Ersin Sertçelik, emniyet güçlerimize teslim olmuştur. Bundan sonraki adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şişli'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika

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