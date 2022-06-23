Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mahir Sertçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin Sertçelik ile kayınpederi Mahir Sertçelik arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Şişli'de pompalı tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika

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