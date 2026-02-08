Şişli'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şişli'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu

Şişli\'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu
08.02.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

ŞİŞLİ'de araçla tekel bayi önüne gelen kapüşonlu ve maskeli saldırgan, içeride bulunan Ozan A. ve Ensar D.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında sandalyeyi kalkan yaparak saldırıdan kendini korumaya çalışan 2 kişi yaralandı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiralık araca sahte plaka takarak olay yerine gelen 2 şüpheliyi Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde 18 Eylül'de saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi saatlerinde tekel bayinin önüne geldi. Araçtan inen kapüşonlu ve maskeli 1 kişi, iş yerine girerek içeridekilere silahla ateş açtı. Saldırıda sandalyeyle saldırgana karşılık vermeye çalışan Ozan A. ve Ensar D. yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Saldırıda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kiralık araçla iş yeri önüne geldiği belirlendi. Şüphelilerin güzergah üzerinde çalışma yapan polis araca sahte plaka takıldığını da tespit etti.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda kimlikleri belirlenen H.Ç. ve Serhat P.'nin (21) Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde oldukları tespit edildi. Şüpheliler Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 31 mermi, çelik yelek, 4 kask, kapüşonlu giysi, eldiven ve maske ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Serhat P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Tekel, Şişli, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:28
İstanbul’un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:02:29. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.