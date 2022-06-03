Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: "Ceza yedim neden takayım" - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: "Ceza yedim neden takayım"

03.06.2022 13:34

Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: "Ceza yedim neden takayım" Denetimlerde 18 taksiciye toplam 4 bin 221 lira para cezası kesildi Şişli'de Sivil Trafik Ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: "Ceza yedim neden takayım"

Denetimlerde 18 taksiciye toplam 4 bin 221 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - Şişli'de Sivil Trafik Ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 18 taksiciye toplam 4 bin 221 lira para cezası kesilirken işlem uygulanan bir taksici ise, basın mensuplarının sorduğu soruya, "Ceza yedim neden takayım" diyerek karşılık verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli'de Büyükdere Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan taksicilerin belgeleri kontrol edildi.

"Hatalıyız, bu denetimlerin olması gerekiyor"

Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan bir taksi şoförü, "Bir şey söylemeye gerek yok olan oldu. Bu denetimlerin olması gerekiyor çünkü hatalıyız. Taksimetrem hala açık indi bindi mesafesi olduğu için kemer takmamıştım. Aslında kemer takmamız lazım ama sıkılıyoruz, bunalıyoruz" dedi. Bundan sonra takıp takmayacağı konusunda gelen soruya ise taksici, "Cezayı yedim zaten ne takacağım" dedi.

Herhangi bir kural hatası bulunmayan sürücü Zeynel Zengin ise "Eksiğim olmadığı için denetimlerle ilgili bir sorunum yok. Fakat taksilerden şikayetçi olan çok müşterimiz var. Boş geçtiğimizi almadığımızı düşünüyorlar fakat bunun sebebi sistemlerdir. Uygulama üzerinden taksi çağıran bir müşteriye gidiyoruz o sırada yolda müşteri el kaldırıyor fakat biz zaten müşteriye gidiyoruz. Taksimetre açmayan da çok var bunların ayıklanması lazım. Bunda da emniyete büyük pay düşüyor. Bizim gibi düzgün çalışanlar için bunun yapılması önemli. Bu sahtekarlıkların önüne geçilmesi için ben araçlara çapraz kamera takılmasını bile isterim" şeklinde konuştu.

Denetimde 15 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için toplam 2 bin 940 lira ceza kesilirken, 3 taksiciye de seyir halinde cep telefonu kullandıkları gerekçesiyle 427'şer lira cezai işlem uygulandı. Toplamda 18 sürücüye toplam 4 bin 221 lira para cezası kesildi.

Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım
Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım
Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım
Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım
Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım
Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım
Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım
Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: Ceza yedim neden takayım

YORUMLAR
500
Kadıköy'de emniyet kemeri takmamaktan ceza yiyen taksici: 'Yazmasan olmaz mı?' Kadıköy'de emniyet kemeri takmamaktan ceza yiyen taksici: 'Yazmasan olmaz mı?' Hem yaralandı hem de ceza yedi Hem yaralandı hem de ceza yedi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: 'Ceza yedim neden takayım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:59:56. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet kemeri ihlalinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler: "Ceza yedim neden takayım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement